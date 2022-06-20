Американские добровольцы попали в плен к россиянам в Украине: реакция США

Двое добровольцев из американского штата Алабама, прибывшие в Украину для борьбы с российскими оккупантами для защиты страны, находятся в плену у донецких сепаратистов, сообщает CNN. Мужчин поймали на прошлой неделе. Записи с участием американцев появились в Интернете.

По данным CNN, захваченными американцами были 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Тай Нгок Хюинь. Они оба родом из города Хартселл, штат Алабама. По словам командира их подразделения, бойцы под командованием украинской 92-й механизированной бригады пропали без вести 9 июня под Изюмом в Харьковской области во время российской атаки, пишет Первая Лента.

Спустя сутки в пророссийских каналах Telegram появилась информация о захвате двух американцев.

В Интернете также были опубликованы короткие видеоролики, на которых запечатлены задержанные в неизвестном месте мужчины, добавляет CNN, добавляя, что пока неясно, кто их держит и где они находятся.

Представитель Госдепартамента сообщил CNN, что сотрудники министерства «видели фотографии и видео двух граждан, захваченных российскими вооруженными силами в Украине». Он добавил, что Вашингтон «внимательно следит за ситуацией». — Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями, Международным комитетом Красного Креста и их семьями, — сказал он.

Ранее мы сообщали, что российская армия не имеет большого потенциала в направлении Северодонецка.