Бывший замглавы британской разведки о россиянах: они просто все ломают по пути

У россиян подавляющая сила артиллерии, они, применяют их очень по-советски, т.е. ведут мощный артиллерийский огонь без какого-либо маневрирования. Они просто ломают все на своем пути, двигаясь постепенно, медленно вперед. Такое мнение высказал проф. Пол Риммер, бывший заместитель начальника британской военной разведки.

Он считает, что, хотя захват Россией Мариуполя под полный контроль имеет большое значение, с точки зрения российской тактики в этом нет ничего нового, пишет Первая Лента.

— Это то, чего мы могли ожидать, потому что русские имеют подавляющую силу артиллерии. Они используют их в очень советском стиле, т.е. ведут мощный артиллерийский огонь, без какого-либо западного маневрирования. Они просто ломают все на своем пути, двигаясь постепенно, медленно вперед. Конечно, это также означает очень большое количество жертв, — объясняет Риммер.

Он указывает, что согласно этой тактике также идет наступление на Донбассе, которое медленно, но верно продвигается вперед и русские занимают все больше территорий. Он считает, что захват Донбасса может дать Владимиру Путину возможность выйти из войны. Путин может предложить перемирие, заявив, что делает это, чтобы остановить дальнейшее кровопролитие. Ради собственного общества он создаст нарратив о том, что «фашисты побеждены» и что угроза России устранена.

Конечно, Украине было бы очень трудно держать российские войска на большей части своей территории, говорит он. Он добавляет, что Украина должна надеяться, что такой шаг Путина не ослабит сплоченность ее союзников, потому что тогда могут появиться голоса о том, что нам нужен мир любой ценой, а Украина не может принять мир любой ценой.

Ранее мы сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность отправки спецназа в Украину.