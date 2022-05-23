Вашингтон рассматривает возможность отправки спецназа в Украину: но не все так просто

Военные власти США и Госдепартамент рассматривают возможность отправки десятков бойцов спецназа для защиты посольства США в Киеве, которое возобновило работу на прошлой неделе, сообщила в воскресенье американская ежедневная газета The Wall Street Journal (WSJ).

Президент США Джо Байден еще не ознакомился с предложением Пентагона и Министерства дипломатии по этому поводу, потому что на данном этапе ведутся только предварительные договоренности. Однако если глава государства одобрит развертывание спецназа в Киеве, американские войска прибудут в Украину только для защиты посольства, которое находится в пределах досягаемости российских ракет, заявили официальные лица в Вашингтоне, пишет Первая Лента.

Как подчеркивает газета, присутствие американских войск в Украине будет означать отступление от первоначального обещания Байдена о том, что в страну не будут направляться американские войска.

«Администрация президента пытается уравновесить опасения Госдепа о том, что мощная, бросающаяся в глаза охрана посольства может спровоцировать президента России Владимира Путина (на нападение на американские войска и американский персонал) с необходимостью остановить такое потенциальное нападение и иметь достаточные силы, чтобы отразить российскую агрессию, если в Киеве вновь вспыхнут боевые действия», — говорится в статье WSJ.

Ранее мы сообщали, что элита силовиков Путина понимает, что война между Россией и Украиной уже проиграна.