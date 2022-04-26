Общество

Азовці показали, як оперують бійців у підземеллях «Азовсталі» (фото 18+)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Азовці показали, як оперують бійців у підземеллях "Азовсталі" (фото 18+)

У мережі з'явились фото військового шпиталю на Азовсталі. Відомий тележурналіст та речник МВС в минулому Артем Шевченко опублікував шокуючі кадри з підземель "Азовсталі".

На оприлюднених світлинах видно, в яких умовах доводиться медикам рятувати життя цивільних людей, які опинилися відрізані від світу завдяки рашистській навалі.

Увага! Фото 18+

Фото зі шпиталю у підземеллі "Азовсталі"
Азовці показали, як оперують бійців у підземеллях "Азовсталі" (фото 18+)

Фото зі шпиталю у підземеллі "Азовсталі"
Азовці показали, як оперують бійців у підземеллях "Азовсталі" (фото 18+)

Фото зі шпиталю у підземеллі "Азовсталі"
Азовці показали, як оперують бійців у підземеллях "Азовсталі" (фото 18+)

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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