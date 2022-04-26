Азовці показали, як оперують бійців у підземеллях «Азовсталі» (фото 18+)

У мережі з'явились фото військового шпиталю на Азовсталі. Відомий тележурналіст та речник МВС в минулому Артем Шевченко опублікував шокуючі кадри з підземель "Азовсталі".

На оприлюднених світлинах видно, в яких умовах доводиться медикам рятувати життя цивільних людей, які опинилися відрізані від світу завдяки рашистській навалі.

Увага! Фото 18+

Фото зі шпиталю у підземеллі "Азовсталі"



Фото зі шпиталю у підземеллі "Азовсталі"



Фото зі шпиталю у підземеллі "Азовсталі"



По материалам: Подробности