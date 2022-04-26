Общество
Азовці показали, як оперують бійців у підземеллях «Азовсталі» (фото 18+)
У мережі з'явились фото військового шпиталю на Азовсталі. Відомий тележурналіст та речник МВС в минулому Артем Шевченко опублікував шокуючі кадри з підземель "Азовсталі".
На оприлюднених світлинах видно, в яких умовах доводиться медикам рятувати життя цивільних людей, які опинилися відрізані від світу завдяки рашистській навалі.
Увага! Фото 18+
Фото зі шпиталю у підземеллі "Азовсталі"
Фото зі шпиталю у підземеллі "Азовсталі"
Фото зі шпиталю у підземеллі "Азовсталі"
По материалам: Подробности