Общество

В Одесі знову лунають вибухи

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Одесі знову лунають вибухи

Російські війська ввечері завдали нового удару по Одесі після обстрілів міста вдень 23 квітня. Про вибухи повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Новий сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі близько 22:05. Орієнтовно за півгодини з'явилися перші повідомлення про вибухи.

"В Одесі лунають вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", – написав нардеп Гончаренко.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі вдень, пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт. Попередньо відомо про 8 загиблих та два десятки поранених.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Германия несет особую ответственность за то, чтобы остановить зло Путина – Financial Times

60 минут ago

8 тысяч элитных авто застряли по дороге в РФ из-за европейских санкций

1 час ago

Ермак сказал, что точно не может быть объектом переговоров с рф

2 часа ago

Британия передаст Украине гаубицы AS-90, изготовленные по стандарту НАТО – СМИ

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button