Общество

Окупанти ракетами обстріляли Одесу: нові подробиці

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 24 апреля, 2022
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Окупанти ракетами обстріляли Одесу: нові подробиці

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Один зі снарядів потрапив у житловий будинок, також відомо про загиблих.

Згідно з даними оперативного командування "Південь", окупанти влучили в об’єкти інфраструктури. 

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують й місцеві. Мінімум одна з ракет впала й вибухнула.

Один з місцевих згорів у своїй машині в подвір’ї одного з будинків. 

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про трьох загиблих внаслідок обстрілу в Одесі.

Оперативне командування "Південь" заявило про ймовірність повторного ракетного удару. 

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Було знищено дві ворожі снаряди й два безпілотники, які ймовірно здійснювали корекцію польоту. Зазначається, що дві ракети все ж вразили військовий об’єкт та 2 в житлові будинки. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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