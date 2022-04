«81 рік тому вона ховалась у тому ж підвалі»: в Маріуполі померла Ванда Об’єдкова

Державний музей Аушвіц-Біркенау повідомив про загибель у Маріуполі 91-річної Ванди Об'їдкової, яка пережила німецьку окупацію.

"У віці 10 років Ванда Семенівна Об'єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі в Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі у тому самому місті, ховаючись від російських військ", — сказано в повідомленні.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.

По материалам: Подробности