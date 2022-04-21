Общество

«81 рік тому вона ховалась у тому ж підвалі»: в Маріуполі померла Ванда Об’єдкова

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 апреля, 2022
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"81 рік тому вона ховалась у тому ж підвалі": в Маріуполі померла Ванда Об'єдкова

Державний музей Аушвіц-Біркенау повідомив про загибель у Маріуполі 91-річної Ванди Об'їдкової, яка пережила німецьку окупацію.

"У віці 10 років Ванда Семенівна Об'єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі в Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі у тому самому місті, ховаючись від російських військ", — сказано в повідомленні.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.
81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.

Read more: https://t.co/6QPx6vahFh pic.twitter.com/TyjiyfK09A

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 19, 2022

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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