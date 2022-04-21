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«81 рік тому вона ховалась у тому ж підвалі»: в Маріуполі померла Ванда Об’єдкова
Державний музей Аушвіц-Біркенау повідомив про загибель у Маріуполі 91-річної Ванди Об'їдкової, яка пережила німецьку окупацію.
"У віці 10 років Ванда Семенівна Об'єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі в Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі у тому самому місті, ховаючись від російських військ", — сказано в повідомленні.
At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.
81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.
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— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 19, 2022
По материалам: Подробности