Війна в Україні: проект «Поезія Вільних» перетнув цифру в 10 тисяч заявок віршів

Проект від Міністерства культури та інформаційної політики, Держмистецтв та волонтерів "Поезія Вільних" вже перетнув цифру в 10 тисяч заявок віршів. Цю величезну кількість творів написали українські та іноземні поети з початку війни в Україні.

Не дивлячись на жахи війни, 80% із написаного — оптимістичні вірші, з вірою в перемогу нашої держави. А те, що пишуть поети — часто відображає думку суспільства. Так історично склалось.

10 тисяч віршів — це 7 270 151 символ, або приблизно 1 320 000 слів. Над модеруванням, редагуванням та корекцією цієї вражаючої кількості творів щоденно працюють 27 волонтерів. До речі, вірші надсилали вже 7 різними мовами, а отже проект можна сміливо називати міжнародним.

Із найкращих творів сформують збірку, яка вийде друком за підтримки нашого міністерства.

Якщо у вас зараз є потреба поділитись емоціями, то поезія може стати одним із найкращих способів для цього.

Долучайтеся і ви: https://warpoetry.mkip.gov.ua

По материалам: Подробности