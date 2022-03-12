«Кадыровцы» расстреливают раненых российских военных — разведка

"Кадыровцы" расстреливают российских раненых военных, чтобы не заниматься их эвакуацией. Об этом сообщает украинская разведка.

По имеющейся у нашей разведки информации сегодня около 16:00 в захваченной оккупационными войсками Бородянке в Киевской области чеченские боевики расстреляли 12 раненых российских военнослужащих 36-й ОМСБр, которых должны были эвакуировать на территорию Беларуси.

Напомним, что ранее разведка опубликовала данные о трех командиров "кадыровцев" в Украине.

По материалам: Подробности