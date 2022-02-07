Общество

В ОРДО якобы назвали истинную причину отрядов терробороны в Украине: их цель в другом

В ОРДО продолжают комментировать практически все, что происходи на подконтрольной части.

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 7 февраля, 2022
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В ОРДО приняли практику России и комментируют практически каждый шаг официального Киева. На этот раз там решили отреагировать на создание отрядов терробороны.

Так местные паблики, подконтрольные ОРДО, начали комментировать эту информацию. Готовность украинцев, как мужчин, так и женщин, встать на защиту своей страны, вызывает истерику у пропагандистов. Так как даже за деньги в ОРДО мало кто-то хочет вступать в состав НВФ и воевать против Украины, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

По словам одного из донецких изданий Inside Donetsk, якобы эти отряды терробороны не несут никакой боевой нагрузки. У них совсем другая задача, заявляет паблик.

«У них совсем другая задача — пропагандистский эффект. Посмотрите мол, с кем Путин собрался воевать — с женщинами, детьми и одинокими старухами», — пишет паблик.

Стоит отметить, что дети в состав терробороны не входят, но пропагандисты любят дезинформировать для большего эффекта.

Ранее мы сообщали, что в Донецке коллапс с общественным транспортом.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 7 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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