В ОРДО якобы назвали истинную причину отрядов терробороны в Украине: их цель в другом

В ОРДО приняли практику России и комментируют практически каждый шаг официального Киева. На этот раз там решили отреагировать на создание отрядов терробороны.

Так местные паблики, подконтрольные ОРДО, начали комментировать эту информацию. Готовность украинцев, как мужчин, так и женщин, встать на защиту своей страны, вызывает истерику у пропагандистов. Так как даже за деньги в ОРДО мало кто-то хочет вступать в состав НВФ и воевать против Украины, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

По словам одного из донецких изданий Inside Donetsk, якобы эти отряды терробороны не несут никакой боевой нагрузки. У них совсем другая задача, заявляет паблик.

«У них совсем другая задача — пропагандистский эффект. Посмотрите мол, с кем Путин собрался воевать — с женщинами, детьми и одинокими старухами», — пишет паблик.

Стоит отметить, что дети в состав терробороны не входят, но пропагандисты любят дезинформировать для большего эффекта.

Ранее мы сообщали, что в Донецке коллапс с общественным транспортом.