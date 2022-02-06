В Донецке коллапс с общественным транспорт: местные жители не знаю, что делать

В последнее время жители Донецке, который временно неподконтролен Украине, все чаще жалуются на то, что не ездят троллейбусы и трамваи. Наиболее проблематичными являются трамвай №3 и № 4, а также троллейбусы, следующие по 4, 7 и 11 маршруту.

Особенно сложно добраться домой утром и вечером – в часы пик. В Донэлектроавтотрансе эти неудобства объясняют нехваткой работников. И уверяют, что на предприятии создаются все условия для привлечения новых кадров. Проблемой номер один является то, что невозможно найти новых водителей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Второй проблемой является катастрофическая изношенность подвижного состава и нехватка деталей для ремонта – раньше детали поставлялись с подконтрольной территории Украины. Оставшиеся на ходу трамваи ремонтируют почти непрерывно.

Многие вспомнают многочисленные обещания по поводу производства донецкого трамвая. Сколько было шума вокруг появления трамвая «Я — Донецкий», который так и не стал началом серийного производства вагонов.

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