Общество

В Украине обнародовали невероятное данные о вакцинации от коронавируса

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
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В Украине обнародовали невероятное данные о вакцинации от коронавируса

В Украине за минувшие сутки от коронавирусной инфекции иммунизировали 159 004 человека. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Таким образом, с начала кампании по вакцинации в стране сделали прививки 6 783 032 человека, Первую дозу получили 6 720 913 граждан (96 885 — за минувшие сутки), а полностью вакцинировали двумя дозами 5 418 078 человек (62 112 — за минувшие сутки). 

Отмечается, что наибольшее количество прививок были сделаны препаратом от компании Pfizer (84 767), на "втором" месте применялись вакцины производства компаний Sinovac – 47 324, а "бронзу" вакцинации получает препарат AstraZeneca – 26 913 доз. При этом препарат от компании Moderna вообще не был задействован. Известно, что всего сделали 12 138 989 прививок.

Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава. 

Кроме того, в ближайшее время Кабинет министров Украины должен ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий. В Министерстве здравоохранения работают над списком этих профессий.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
0 0 1 минута чтения
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