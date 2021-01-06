Взорвали петарду во рту: над парнем устроили жесткую расправу

Во вторник, 5 января, стало известно о том, что в Павлоград Днепропетровской области зверски расправились с 26-летним Александром Журавлевым – ему во рту разорвали петарду. Об этом сообщил "Днепр Оперативный".

Тело молодого человека обнаружили 3 января. У него было разорвано лицо.

По словам родственницы погибшего, его "казнили, мучительно и долго убивали, держали руки (на запястьях следы от синяков), изувечили рот – он знал чью-то тайну".

Открыто уголовное производство. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно которой смерть парня наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений.

В связи с этим правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.

ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти и не рекомендуется к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой

Фото: dv-gazeta.info



Фото: dv-gazeta.info



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По материалам: Подробности