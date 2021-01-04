ТИС обновил рекорд грузооборота, обработав в 2020 году 36,6 млн тонн

Крупнейший морской транспортный узел ТИС обновил собственный рекорд грузооборота, обработав в 2020 году 36,6 млн тонн. Это – максимальный годовой показатель компании за все время ее работы и максимальный грузооборот среди всех портовых операторов Украины.

В 2020 году морской транспортный узел ТИС нарастил грузооборот по сравнению с 2019 годом на 10% – до 36,6 млн тонн. Об этом сообщил совладелец ТИС Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

"36,6 – очередной рекорд ТИС, максимальный грузооборот среди всех операторов Украины, 10% прирост к прошлому году ТИС – уже который год подряд мы показываем двузначный рост", – отметил он.

По словам Ставницера, каждый новый миллион давал ресурс помогать.

"В начале коронакризиса порт-кормилец стал портом-защитником, обеспечивая закупки масок, перчаток, медицинских костюмов, ИВЛ, расходников, продуктов для одиноких стариков. В те дни пульс мировой торговли, который так хорошо ощущается на причале, давал жизнь конкретным людям. Тогда мы ощутили себя frontline workers", – сказал он.

Андрей Ставницер также подчеркнул, что именно в прошлом году, в дни самой тяжелой работы, когда вирус начал рвать цепочки снабжения по всему миру, а оставшиеся стали критично важными, потому что по ним шли средства защиты, медицинская техника, товары первой необходимости, "мы поняли, зачем существует ТИС".

"Обеспечивая ежедневный быт людей, порт переваливает зерно, уголь, руду, и поддерживает тем самым существование всей национальной экономики. Обрабатывая больше грузов, делая это быстрее и без ошибок, мы улучшаем качество жизни всех вокруг, вкладываемся в безопасность государства, даем целым отраслям бизнеса возможность поддерживать связь с миром и процветать", – резюмировал совладелец ТИС.

Напомним, ТИС – крупнейший морской транспортный узел в Украине, который оперирует в порту "Пивденный" (Одесская область). Владеет 5 специализированными морскими терминалами и собственной развитой железнодорожной инфраструктурой. На протяжении семи лет – лидер по объемам грузооборота среди украинских частных и государственных портовых операторов.

По материалам: Подробности