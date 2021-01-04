Общество
«Желтое» предупреждение: Украину 4 января окутает туман
4января вУкраине, кроме северных областей, сгустится туман, видимость составит 200-500м (первый уровень опасности, «желтый»).
©pixabay.com
Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог.
Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo