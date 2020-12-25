Общество
Католическое Рождество: Папа Римский начал торжественную службу (видео)
В Ватикане в ночь с 24 на 25 декабря началась Рождественская литургия под руководством Папы Римского. Святая Месса проходит в Базилике Святого Петра. Об этом со ссылкой на Vatican News.
"Рождество – это праздник Божьей любви к нам: божественная любовь, которая вдохновляет, направляет и корректирует изменения, и побеждает человеческий страх оставить "безопасность", чтобы вернуть нас к "тайне", – отметил Папа Римский накануне Мессы.
Католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных по Григорианскому календарю отмечают в пятницу, 25 декабря, Рождество Христово.
Ранее мы писали, что нельзя делать на католическое Рождество.
По материалам: Подробности