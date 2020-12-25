Общество

Католическое Рождество: Папа Римский начал торжественную службу (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Католическое Рождество: Папа Римский начал торжественную службу (видео)

В Ватикане в ночь с 24 на 25 декабря началась Рождественская литургия под руководством Папы Римского. Святая Месса проходит в Базилике Святого Петра. Об этом со ссылкой на Vatican News.

"Рождество – это праздник Божьей любви к нам: божественная любовь, которая вдохновляет, направляет и корректирует изменения, и побеждает человеческий страх оставить "безопасность", чтобы вернуть нас к "тайне", – отметил Папа Римский накануне Мессы.

Католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных по Григорианскому календарю отмечают в пятницу, 25 декабря, Рождество Христово.

Ранее мы писали, что нельзя делать на католическое Рождество.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Hyundai случайно «слил» данные нового электрокара-внедорожника

1 час ago

После повестки Тупицкий подготовил ряд ходатайств в Офис генпрокурора – КСУ

2 часа ago

Это официально: ЕС и Британия подписали сделку о Brexit

2 часа ago

Валюту лихорадит. Что будет с долларом и евро под елку (видео)

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button