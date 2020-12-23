Общество

23 декабря: праздник, приметы и суеверия

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23 декабря: праздник, приметы и суеверия

23 декабря в народном календаре вспоминают Мину Златоустого. Святой считался защитником от болезней глаз. Поэтому 23 декабря Мине молились, чтобы он избавил от глазных болезней и научил различать плохих людей от хороших – святого просили снять пелену с глаз и научить различать добро и зло.

Главные приметы:

  • Ясно 23 декабря – скоро будут морозы.
  • Много снега на Мину – лето будет дождливым.
  • Звезды мерцают – к снегопаду.

Именины: Ангелина, Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Степан, Фекла. 

Смотрите также, календарь православных праздников на декабрь-2020.

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По материалам: Подробности

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