Общество
23 декабря: праздник, приметы и суеверия
23 декабря в народном календаре вспоминают Мину Златоустого. Святой считался защитником от болезней глаз. Поэтому 23 декабря Мине молились, чтобы он избавил от глазных болезней и научил различать плохих людей от хороших – святого просили снять пелену с глаз и научить различать добро и зло.
Главные приметы:
- Ясно 23 декабря – скоро будут морозы.
- Много снега на Мину – лето будет дождливым.
- Звезды мерцают – к снегопаду.
Именины: Ангелина, Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Степан, Фекла.
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По материалам: Подробности