В Киеве открылась Андреевская церковь: реставрация длилась 11 лет (фото)

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В Андреевской церкви в Киеве завершилась масштабная реставрация, которая длилась 11 лет. Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

Мастерам удалось успеть завершить работы ко Дню Святого апостола Андрея Первозванного. Вечером 12 декабря в храме состоится торжественный концерт по поводу открытия. Утренняя служба 13 декабря пройдет онлайн, а 15 декабря Андреевская церковь снова будет принимать посетителей.

5 последних лет Андреевская церковь стояла закрытой. После укрепления насыпи под храмом и обновления фасадов реставраторы приступили к приведению интерьеров в соответствие с замыслами архитектора Расстрелли и восстановлению уникального иконостаса.

По материалам: Подробности