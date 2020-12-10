Облако солнечной плазмы достигло Земли: чем это грозит

Орбитальные спутники зафиксировали, что выброшенное Солнцем в понедельник, 7 декабря, облако плазмы достигло Земли. Это произошло примерно в 4:00 утра по киевскому времени. Об этом сообщает на своем сайте Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Скорость облака составляет около 600 км в секунду. Плотность протонов около 10 на куб. см. Температура газа около 300 тысяч градусов. Всего, погруженной в солнечное вещество, наша планета проведет около суток.

Вечером 7 декабря орбитальная обсерватория SOHO зафиксировала на Солнце относительно слабую вспышку класса C7.4. Интерес ученых к этой вспышке вызван тем, что область выброса "смотрела" прямо на Землю. Из-за этого влияние выброса солнечной плазмы, который может вызвать геомагнитную бурю на нашей планете, будет максимально сильным.

Читайте также

Пятна на Солнце: астрономы получили самое четкое изображение (видео)

Магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии около суток, в том числе возможны слабые и умеренные магнитные бури. Ученые ожидают, что на Земле могут возникнуть перебои в работе систем связи и усилятся полярные сияния.

Характеристики выброшенных с Солнца масс, измеренные около Земли, существенно отличаются от тем, с которыми это вещество покидает Солнце. В частности, плотности газа в несколько миллионов раз ниже, чем солнечные. Это связано с тем, что газовое облако по пути от Солнца расширяется и снижает свою плотность.

С одной стороны это уменьшает силу воздействия на планеты. С другой, приводит к тому, что облака достигают гигантских размеров, порой десятки миллионов километров.

Сейчас радиационная нагрузка на космические аппараты остается повышенной, но умеренной. Пока она не представляет большой угрозы для их нормальной работы.

Читайте также

NASA ужаснулись от мощнейшего взрыва на Солнце: что угрожает Земле

Специалисты предупреждают, что в ближайшие пять лет Земле и ее орбитальным спутникам предстоит пережить в десятки раз более сильные удары. Пик их придется на 2023-2025 годы. Это случится из-за того, что Солнце полностью выйдет из "спячки", поскольку активность нашего светила изменяется 11-летними циклами.

Несколько лет назад ученые начали опасаться, что эта закономерность начала нарушаться, поскольку за последние два цикла вспышек и пятен на Солнце было очень мало. Однако за последние месяцы на поверхности звезды возникли три мощные вспышки. Это говорит о том, что светило пробуждается.

Читайте также

25 лет из жизни Солнца: NASA опубликовало завораживающее видео

Ранее сообщалось, что на Солнце открыт новый вид смертельно опасных вспышек.

По материалам: Подробности