Когда ставить елку на Новый год-2021: благоприятные даты

Совсем скоро наступит Новый год-2021. Многие уже задумываются о том, чтобы поставить главное украшение в доме – новогоднюю елочку. Как оказалось, для этого существуют особо благоприятные дни. Podrobnosti.ua расскажут вам, когда лучше всего наряжать зимнюю красавицу.

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Самая ранняя дата – это день зимнего солнцестояния, 21 декабря. Это самая благоприятная дата на весь декабрь, если верить восточной науке фэншуй. По мнению экспертов, наряжать елку в этот день значит обеспечить себе хороший достаток на весь следующий год.

Но если не успеваете в этот день, не расстраивайтесь, поставить елку можно и накануне католического Рождества – 24 декабря, и в само Рождество – 25 декабря.

Несмотря на это, многие ставят зеленую красавицу в последний момент – 31 декабря.

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По материалам: Подробности