Учитель избила ученика (видео)

Во Львовской области, в селе Потелич, учительница украинского языка на глаза у всего класса побила ученика. Об этом сообщается в Telegram-канале "Типичный Львов".

Женщина кричала и "бросала" обвинения в его сторону за неуважение к учителю. После этого женщина начла дергать ребенка за одежду, а после – и вовсе бить его по голове.

Видео случившегося появилось в соцсетях, его снял кто-то из детей в классе.

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Учительница кричала на ребенка, а он не смог сдержать слез:

Какое ты имеешь право говорить? Я учитель, правда? А как ты должен со мной говорить?

Она надавала ему подзатыльников, а потом повернулась к остальным детям в классе и сообщила, что все сказанное касается и других учеников.

Что стало причиной конфликта между педагогом и учеником – неизвестно, так как женщина кричала так громко, что разобрать слова очень трудно. На данный момент неизвестно, какое наказание понесет педагог за физическое издевательство над ребенком.

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По материалам: Подробности