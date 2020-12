Жителей Эдинбурга, Шотландия, вночь напятницу, 4декабря, потревожили громкие звуки, напоминающие серию взрывов. Город оказался вцентре такого редкого погодного явления, как снежная гроза, когда гром имолния случаются одновременно соснегопадом, сообщает Еuronews.

©Unsplash/ Micah Tindell

Вполицию поступило несколько звонков отместных жителей, которые думали, что слышат взрывы или звук, похожий нагрохот обрушившегося здания. Гром ссильной метелью вызвал срабатывание десятков автомобильных сигнализаций.

Метеорологи The Weather Network пояснили, что снежные грозы обычно связаны созначительными погодными системами или сэффектом озера, когда температура теплой поверхности поднимается дохолодного воздушного слоя воздуха наверху, создавая конвекцию, вызывающую гром имолнию.

Снег несколько заглушает звуки грома, онслышен впределах 3-5км отмолнии, при обычной грозе гром слышен гораздо дальше. Снежный шторм производит впечатляющее зрелище: молнии кажутся ярче, отражаясь отпадающих снежинок.

Вгорных районах Южного Ланаркшира вШотландии вчетверг выпало 13см снега, авАльтнахарре была зафиксирована самая холодная ночь, когда температура опустилась до−9,6 °C.

#Thundersnow

Has been seen/heard this morning

But what isit? https://t.co/i5dtPVmSXn pic.twitter.com/OmER1B6dsA

—Met Office (@metoffice) December4, 2020

