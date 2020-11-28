Что категорически нельзя делать 28 ноября

С 28 ноября начинается Рождественский пост. В этот день нельзя употреблять даже постное масло и рыбу, а также следует соблюдать ряд ограничений в действиях.

В этот день также чтят память святых Гурия, Самона и Авива.

Что нельзя делать 28 ноября

В Гурьев день строго запрещалось жадничать и малодушничать. Считалось, что того, кто не поможет в праздник нуждающемуся, постигнет такая же участь.

Негативно относились и к сплетням в этот день. 28 ноября злые силы могли подслушать разговоры людей, и все, что плохого услышат о ком-либо, претворить в жизнь. Поэтому под строгим запретом были любые обсуждения поступков и жизни других людей – в особенности, если информация не проверена.

Дурной приметой было для супругов провоцировать ссоры друг с другом. Полагалось, что тот, кто начнет в Гурьев день скандал со своей второй половиной, обречет семью на вечный разлад и жизнь в нелюбви. Если ссора окажется особенно сильной, Гурий может и наказать особенно сильно – забрать возможность иметь детей.

Что можно делать 28 ноября

Гурий в этот день выезжает на дорогу на лошади и несет тепло – мороз с этого дня отступает и сильных холодов не приходится ждать до самых Святок. Поэтому в Гурьев день особое внимание уделялось лошадям.

Гурий также считается покровителем людей, страдающих от зубной боли. Поэтому 28 ноября к святому обращались с молитвой те, у кого были соответствующие проблемы.

Приметы на 28 ноября

Если снег в этот день выпал – до весны уже не растает.

На улице тепло и мокрый снег идет – быть теплому маю.

Лошади ржут громче обычного – быть зиме мягкой, а урожаю в следующем году быть богатым.

Читайте также, календарь православных праздников на декабрь-2020.

По материалам: Подробности