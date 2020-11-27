Общество

В Денвере выпал рекордный ноябрьский снег за последние 26 лет

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Рекордный снегопад прошел вамериканском штате Колорадо, сообщает The Denver Post.

В Денвере выпал рекордный ноябрьский снег за последние 26 лет

©The Denver Post.

Так, вМеждународном аэропорту Денвера вовторник, 24ноября, выпало 12,7см снега— рекордный показатель для этого дня, побивший старый рекорд в10,16см, установленный в1946году.

Кроме того, это был первый ноябрьский рекорд снега, выпавший вгороде засутки с1994года.

Как сообщалось ранее, историческая метель вовторник парализовала жизнь наполуострове Лабрадор, Канада. Врезультате снежной бури власти были вынуждены закрыть дороги, правительственные учреждения, школы иотменить рейсы.

RECORD DAILY SNOW

5.0″ of #snow officially atDIA… breaks the old record of4.0″ from 1946.

Snow melted down to0.44″ liquid… also adaily record and Denver’s wettest day since Sep. 8#COwx pic.twitter.com/FeDTw2sxUu

—Ben Reppert (@WxReppert) November24, 2020

По материалам: Gismeteo

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