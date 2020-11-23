Общество

Массовое тестирование на COVID-19: Кличко сделал заявление

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Массовое тестирование на COVID-19: Кличко сделал заявление

Киев не будет проводить массовое тестирование людей на COVID-19 по примеру Словакии. На сегодня показатель тестирования в столице и так самый высокий по всей Украине.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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"Ни одна большая страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно и технически и логистически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов. Бесплатные тесты в государственных медицинских учреждениях делают пациентам с подозрением на COVID-19 только по рекомендации врача", – отметил городской глава.

Он также добавил, что на сегодня количество тестирований в Киеве наивысшее по Украине – более 350 тестов на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что в Киеве продолжают фиксировать "заоблачную" статистику коронавируса.

По материалам: Подробности

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