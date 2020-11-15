Общество

Петиция об отмене карантина собрала нужные голоса

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Петиция об отмене карантина собрала нужные голоса

Петиция к президенту Украины об отмене карантина выходного дня, который начал действовать 14 ноября, собрала необходимые для рассмотрения голоса.

Так, петиция набрала более 27 тысяч голосов, для ее рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч.

Как отмечается в тексте петиции, общественность, представители бизнеса и эксперты рынка требуют не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить.

Также требуется отменить в Киеве и других городах запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.

Петиция об отмене карантина собрала нужные голоса

Ранее Зеленский обратился к мэрам-нарушителям.

По материалам: Подробности

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