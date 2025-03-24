Зеленський попередив, що треба для зупинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія єдина відповідальна за продовження війни та відмовляється від запропонованого припинення вогню.

Про це повідомляє «ПЛ».

Його слова пролунали після зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія), яка ще раз продемонструвала міжнародній спільноті, що саме Москва затягує військовий конфлікт, продовжуючи масовані обстріли українських міст.

Зеленський наголосив, що 11 березня надійшла пропозиція про безумовне припинення вогню, яка могла б зупинити руйнування та людські втрати.

Проте Кремль відмовляється йти на мирний діалог, що свідчить про його зацікавленість у подальшій ескалації. Президент України підкреслив, що російська армія продовжує здійснювати цинічні атаки на мирне населення, руйнуючи міста та житлові квартали.

На думку Зеленського, єдиний шлях до припинення війни — це посилення тиску на Путіна як з боку України, так і міжнародних партнерів.

Він закликав світових лідерів до активних дій, щоб змусити Кремль припинити обстріли та вивести свої війська. Президент України резюмував, що той, хто розпочав війну, має взяти на себе відповідальність за її завершення, і без рішучого зовнішнього впливу Москва продовжуватиме зневажати дипломатію.

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