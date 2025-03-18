Трамп зробив нову заяву щодо 30-денного перемир’я: президент про рішення РФ

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що під час запланованої розмови з главою Кремля Володимиром Путіним російська сторона погодиться на тимчасове припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Reuters.

Американський лідер зазначив, що вже досягнуто домовленостей про 30-денне перемир’я, які були раніше узгоджені між Києвом і Вашингтоном на переговорах у Джидді.

«Вони погодяться», – заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірності згоди Москви.

Очікується, що під час розмови з Путіним 18 березня Трамп також обговорить питання можливих територіальних поступок України та майбутнього контролю над Запорізькою атомною електростанцією. За його словами, ситуація в Україні є складною, але він сподівається знайти шляхи до мирної угоди.

«Ми збираємося перевірити, чи можемо досягти припинення вогню та миру. Я вважаю, що ми зможемо це зробити», – наголосив президент США.

Трамп також зазначив, що замороження військової допомоги Україні на початку березня та його зустріч із Володимиром Зеленським 28 лютого сприяли просуванню дипломатичного процесу. Американський лідер вважає, що ці дії вплинули на Київ і допомогли у підготовці ґрунту для можливих переговорів із Москвою.

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