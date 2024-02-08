Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Polskie Radio.

Під час візиту в Руанду 7 лютого, на прес-конференції глава Польщі зазначив, що Трамп завжди виконує свої обіцянки.

Дуда говорить, що особистий досвід роботи з Трампом дозволяє заявляти про те, що він насправді спроможний зробити все, що він обіцяє.

«Тому якщо я отримував якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось обіцяв, то це було виконано», – сказав польський лідер.

Він також додав, що «Трамп серйозний у всьому, що він говорить».

Варто нагадати, що у березні минулого року Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям закінчити війну Росії проти України «за 24 години» у випадку обрання главою США на виборах 5 листопада цього року.

Водночас він заявив, що дозволив би Росії забрати собі частину українських територій, щоб «уникнути війни».

У відповідь на такі заяви, український глава Володимир Зеленський запросив Трампа приїхати до Києва. Він зазначив, що за 24 хвилини пояснить лідеру республіканців неможливість домовленостей з російським диктатором. Однак Трамп відмовився, нібито через небажання «створювати конфлікт інтересів».

Нагадаємо, Пєсков зробив чергову абсурдну заяву про «цілі спецоперації».