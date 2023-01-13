В ближайшие недели ожидатся объявление новых санкций — координатор Госдепа

13.01.2023 05:13

Укринформ

В ближайшие недели ожидается объявление новых санкций, которые скажутся на способности россии на поле боя и в финансовом плане.

Об этом сообщил координатор Госдепартамента по санкциям, посол Джеймс О'Брайен, передает пресс-служба Главы государства.

Представитель Госдепа встретился в видеоформате с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Сообщается, что рабочая группа в Государственном департаменте США изучает санкционные материалы, переданные украинским правительством и группой Ермака-Макфола.

«Мы концентрируем внимание на наиболее важных людях, оказывающих пропагандистское влияние в россии. В частности, на тех, кто лично принимал участие в мероприятиях по аннексии украинской территории. Людях, открыто поддерживающих войну в Украине. А некоторые даже говорят, сколько украинцев нужно убить, сколько атак осуществить против гражданской и гражданской инфраструктуры», – констатировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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По его словам, недопустимо, что большинство этих людей могут свободно посещать демократические страны, такие как США, Великобритания, страны Европейского Союза, владеть собственностью на территории этих государств и одновременно озвучивать на российском телевидении антиукраинскую пропаганду. Они не только откровенно поддерживают войну в Украине, но и критикуют поддержку нашего государства со стороны стран-партнеров, в том числе Соединенных Штатов.

«Сегодня именно пропаганда от публичных людей оказывает наибольшее влияние на российское общество. И если эти люди свободно путешествуют по миру и не испытывают никаких проблем с тем, чтобы поддерживать войну и убийства украинцев, то это сигнал для всех россиян, что все в порядке. Так не должно быть», – подчеркнул руководитель Офиса Президента.

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Посол Джеймс О'Брайен подчеркнул, что рабочая группа в Государственном департаменте США, насчитывающая около 30 членов, подробно изучает все материалы, переданные украинским правительством и группой Ермака-Макфола. По его словам, сейчас завершается работа по ряду важных направлений, и в ближайшие недели ожидается объявление новых санкций.

Как сообщалось, во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет давить на Кремль санкциями столько, сколько это потребуется. Она отметила, что санкции также будут распространены на те страны, которые поддерживают российскую агрессию против Украины, например Беларусь или Иран.

По материалам: Укринформ