Политика

Зеленский обсудил с Макроном оборону и восстановление инфраструктуры

Photo of Admin Admin Send an email 17 минут agoОбновлено: 1 ноября, 2022
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Зеленский обсудил с Макроном оборону и восстановление инфраструктуры

Зеленский обсудил с Макроном оборону и восстановление инфраструктуры

01.11.2022 14:47

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел конструктивный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и объявил о конкретных решениях по усилению обороноспособности Украины и инициативе по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

«Чрезвычайно важный и конструктивный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку», — отметил Зеленский.

Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2022

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Как сообщалось, по информации ОВА, войска российской федерации за прошедшие сутки атаковали восемь областей Украины. Террористы рф продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе энергетическую.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 17 минут agoОбновлено: 1 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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