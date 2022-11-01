МИД требует отозвать приглашение путина на саммит G20

01.11.2022 10:55

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины требует исключения россии из G20 после признания владимиром путиным издания приказа о ракетных ударах по инфраструктуре Украины и отзыв его с саммита на Бали.

Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко в Твиттере, передает Укринформ.

«путин публично признал, что дал приказ о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за столом с мировыми лидерами. Приглашение путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а россия — исключена из Группы двадцати», — отметил представитель.

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Как сообщалось, утром 31 октября российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы нескольких областей Украины. Часть ракет сбила ПВО.

Позднее лидер страны-агрессора признал российскую атаку на энергетические объекты и назвал ее ответом на взрывы во временно оккупированном Севастополе накануне.

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Саммит G20 в Бали — семнадцатая встреча глав государств Группы двадцати и партнеров, состоится 15–16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали.

По материалам: Укринформ