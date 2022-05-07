Кулеба призвал европарламентариев ускорить интеграцию Украины в ЕС

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06.05.2022 22:12

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал европейских парламентариев ускорить интеграцию Украины в Евросоюз.

Об этом глава украинской дипломатии написал в Твиттере, передает Укринформ.

«Приветствовал в Киеве группу европейских парламентариев и призвал их ускорить интеграцию Украины в ЕС. Общественность стран ЕС поддерживает это. Пора европейским лидерам отбросить страхи и сделать большие шаги ради будущего Европы», — отметил министр.

Привітав у Києві групу європейських парламентарів та закликав їх пришвидшити інтеграцію України до ЄС. Громадськість країн ЄС це підтримує. Час європейським лідерам відкинути страхи та зробити великі кроки заради майбутнього Європи. Вдячний @GLOBSEC за організацію цього візиту.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2022

Он также выразил благодарность международному центру Глобальные европейские инициативы (GLOBSEC) за организацию этого визита.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе 28 февраля 2022 года. 8 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Украину лично передала ему соответствующий опросник.

18 апреля Президент передал главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Украина рассчитывает на принятие решения на заседании Европейского совета в июне.

Фото: Dmytro Kuleba, Twitter

По материалам: Укринформ