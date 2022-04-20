Политика

Зеленский опроверг ложь рф о передаче Украине проекта документа договоренностей

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Зеленский опроверг ложь рф о передаче Украине проекта документа договоренностей

Зеленский опроверг ложь рф о передаче Украине проекта документа договоренностей

20.04.2022 19:57

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала от россии проект документа договоренностей в рамках мирных переговоров.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время совместного брифинга с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве, сообщает Укринформ.

«Ничего об этом не слышал. Точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали. Мяч на нашей стороне. Я в принципе неплохо раньше играл в футбол, в мирное время. Там такие правила, надо, чтобы было две команды, и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что он сам с собой играет в футбол, господин песков. Но с такими вещами не играют. Очень серьезно к этому нужно относиться. Поэтому мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут действительно мяч», — сказал Зеленский.

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Ранее СМИ сообщали, что в кремле заявили о передаче Украине проекту документа договоренностей в рамках мирных переговоров.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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