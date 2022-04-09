Зеленский: Лидерство Британии в помощи Украине навсегда войдет в историю

Зеленский: Лидерство Британии в помощи Украине навсегда войдет в историю

09.04.2022 23:02

Укринформ

Лидерство Великобритании в оказании Украине помощи войдет в историю защиты демократии и Европы

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает Укринформ.

«Лидерство Великобритании в оказании нашему государству необходимой помощи, прежде всего оборонной, а также лидерство в санкционной политике – навсегда в истории. В истории защиты демократии, в истории защиты Европы. Украина всегда будет благодарна за это – и Борису (Джонсону. – Ред.), и Британии», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что нынешний визит в Украину Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона показывает максимально наглядно, что свободе и лидерству нет препятствий.

Президент рассказал, что Джонсон был среди тех, кто не колебался ни минуты поддерживать ли Украину.

Он также напомнил, что в субботу глава британского правительства приехал в Киев с новым пакетом финансовой и оборонной поддержки для Украины.

Кроме того, Зеленский и Джонсон обсудили новые санкционные шаги, необходимые, чтобы заставить россию к миру.

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Как сообщалось, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 9 апреля, посетил Киев. Он представил новый пакет финансовой и военной помощи, включающий, в частности, 120 бронемашин и новых противокорабельных ракетных систем. Также Британия предоставила 394 млн. фунтов стерлингов, чтобы обеспечить непрерывное функционирование жизненно важных гуманитарных услуг для украинцев.

В Украине 45-й день идет полномасштабная российско-украинская война. Войска российской федерации обстреливают и уничтожают ключевые объекты критической и гражданской инфраструктуры, жестоко убивают украинцев.

По материалам: Укринформ