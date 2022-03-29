Италия готова стать одним из гарантов безопасности Украины — Зеленский

29.03.2022 01:10

Укринформ

Владимир Зеленский заявил, что Италия готова стать одним из гарантов безопасности для Украины

Об этом Президент Украины заявил в видеообращении, сообщает корреспондент Укринформа.

«Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы разрабатываем», — отметил глава государства, отметив, что в понедельник разговаривал с премьер-министром Италии Марио Драги.

Как сообщалось, Италия заморозила активы российских олигархов более чем на 800 млн евро.

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24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ