Италия готова стать одним из гарантов безопасности Украины — Зеленский
Италия готова стать одним из гарантов безопасности Украины — Зеленский
29.03.2022 01:10
Укринформ
Владимир Зеленский заявил, что Италия готова стать одним из гарантов безопасности для Украины
Об этом Президент Украины заявил в видеообращении, сообщает корреспондент Укринформа.
«Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы разрабатываем», — отметил глава государства, отметив, что в понедельник разговаривал с премьер-министром Италии Марио Драги.
Как сообщалось, Италия заморозила активы российских олигархов более чем на 800 млн евро.
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24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
Фото: ОП
По материалам: Укринформ