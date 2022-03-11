Политика

Зеленский провел разговор с Байденом – о чем говорили

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленский провел разговор с Байденом – о чем говорили

Зеленский провел разговор с Байденом – о чем говорили

11.03.2022 18:03

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом текущую ситуацию в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

«Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях рф против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на россию», — написал Владимир Зеленский.

Как сообщал Укринформ, 8 марта Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на импорт российской нефти на американский рынок.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Путин начал чистки в службе ФСБ, которая занималась аналитикой по Украине – СМИ

29 минут ago

Главное за неделю: ЕС поддержал евроинтеграцию Украины, национализация активов РФ, прогноз курса после войны

59 минут ago

Роскомнадзор заблокировал Instagram в россии

2 часа ago

Новый удар санкциями по агрессору. ЕС готовится отказаться от российской нефти, газа и угля

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button