Зеленский провел разговор с Байденом – о чем говорили

Зеленский провел разговор с Байденом – о чем говорили

11.03.2022 18:03

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом текущую ситуацию в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

«Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях рф против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на россию», — написал Владимир Зеленский.

Как сообщал Укринформ, 8 марта Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на импорт российской нефти на американский рынок.

По материалам: Укринформ