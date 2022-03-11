Политика
Зеленский провел разговор с Байденом – о чем говорили
Зеленский провел разговор с Байденом – о чем говорили
11.03.2022 18:03
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом текущую ситуацию в Украине.
Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, передает Укринформ.
«Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации на поле боя, о преступлениях рф против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на россию», — написал Владимир Зеленский.
Как сообщал Укринформ, 8 марта Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на импорт российской нефти на американский рынок.
По материалам: Укринформ