"Слуги народа" заслушали четырех кандидатов в министры – Качура

15.12.2020 22:01

Укринформ

На заседании фракции "Слуга народа" заслушали четырех кандидатов на должности министров энергетики, образования и науки, аграрной политике и по делам ветеранов.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура в Телеграме, передает Укринформ.

"Итоги заседания фракции "Слуга народа" по кадровым вопросам. Были заслушаны кандидаты на должности: первого вице-премьера, министра энергетики Украины – Юрий Витренко, министра образования и науки – Сергей Шкарлет; министра аграрной политики – Роман Лещенко; министра по делам ветеранов – Юлия Лапутина", – сообщил Качура.

В то же время, по его словам, на должность министра по делам ветеранов профильный комитет парламента предложил своего кандидата – Александра Порхуна.

"В целом возражений не было практически ко всем кандидатам, за исключением министерства экологии (возразили представители профильного комитета и ряд мажоритарщиков), будет еще сигнальное голосование в партийном чате", – отметил депутат.

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По его мнению, в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций заявления об отставке министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба скорее всего будут рассматриваться не завтра, а в пятницу.

Как сообщал Укринформ, народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции во вторник вечером планировали познакомиться с кандидатами на должности министров по делам ветеранов, энергетики, образования и науки, ожидалось участие Президента Владимира Зеленского и Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Ранее на заседании парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Роман Абрамовский направил в Верховную Раду заявление об увольнении с поста министра охраны окружающей среды и природных ресурсов, а Сергей Бессараб – об освобождении от должности руководителя Министерства по делам ветеранов.

По материалам: Укринформ