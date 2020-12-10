Кулеба после встречи с Санду: Украина готова открыть новую страницу

10.12.2020 20:28

Укринформ

Украина готова открыть качественно новую страницу в отношениях с Молдовой.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с избранным президентом Молдовы Майей Санду, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Украина приветствует успешное проведение свободных и демократических президентских выборов в Молдове, которые четко подтвердили европейский выбор молдавского народа. Мы готовы открыть качественно новую страницу в украинско-молдавских отношениях», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он поздравил Санду с убедительной победой на выборах и передал приглашение от имени Президента Владимира Зеленского посетить Украину с визитом.

В МИД отмечают, что Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в ​​должности президента.

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Кулеба также поблагодарил собеседницу за ее четкую и последовательную позицию относительно осуждения российской агрессии и оккупации РФ украинского Крыма, поддержки территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Он предложил вновь избранному президенту Молдовы принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформы.

«Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья», – подчеркнул министр.

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Как сообщается, во время визита в Молдову Кулеба провел также переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем, вице-премьер-министром – министром финансов Сергеем Пушкуцей, председателем парламента Зинаидой Гречаный.

В частности, на встрече с Пушкуцей обсуждались возможности взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны договорились как можно быстрее возобновить работу межправительственной комиссии. Глава МИД также обратился с просьбой к молдавской стороне способствовать решению проблем, с которыми сталкиваются украинские компании во время работы в Молдове.

В то же время на встрече со спикером молдавского парламента подчеркивалась необходимость возобновления межпарламентского диалога между Украиной и Молдовой. Гречаный сообщила Кулебе о перспективах развития внутриполитической ситуации в Молдове. В свою очередь министр подчеркнул, что интересам Украины и всего региона отвечает стабильная, европейская и процветающая Молдова, в которой господствуют демократические принципы и верховенство права.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 9-10 декабря находится с рабочим визитом в Молдове.

По материалам: Укринформ