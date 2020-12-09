Политика

Изменения в УПК планируют представить Зеленскому до конца года – встреча в Офисе Президента

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Изменения в УПК планируют представить Зеленскому до конца года - встреча в Офисе Президента

Изменения в УПК планируют представить Зеленскому до конца года – встреча в Офисе Президента

08.12.2020 18:21

Укринформ

Законопроект о внесении изменений и дополнений в УПК относительно усовершенствования механизма специального предварительного расследования, порядка осуществления отдельных процессуальных действий должен быть оперативно доработан и представлен Президенту до конца декабря.

Об этом шла речь на встрече заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова с членами рабочей группы по вопросам реформирования уголовной юстиции в составе Комиссии по вопросам правовой реформы, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"По результатам заседания его участники договорились максимально оперативно доработать проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный процессуальный кодекс Украины с последующим представлением его главе государства до конца декабря 2020 года", – говорится в сообщении.

Этот проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений в УПК, которыми предлагается усовершенствовать механизм осуществления специального предварительного расследования, порядок производства отдельных процессуальных действий, гарантии соблюдения прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства и т.п.

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На встрече также обсуждался зарубежный опыт деятельности органов уголовной юстиции и практика международных институтов, которые должны быть учтены при доработке соответствующего проекта.

По материалам: Укринформ

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