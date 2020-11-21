Зеленский называет выборы-2019 электоральной революцией

21.11.2020 16:11

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что в 2019 году в Украине произошла "в определенной мере" электоральная революция.

Такое мнение он выразил во время встречи с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты, сообщает пресс-служба главы государства.

"Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена – не произошла бы революция в 2013-м. Понятно также, что в 2019-м наше общество еще раз продемонстрировало, что оно очень недовольно качеством тогдашнего государства и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в определенной мере электоральная революция", – сказал он.

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Президент подчеркнул, что действующая власть сегодня стремится и обязательно введет инструмент народовластия. Это, подчеркнул он, один из путей, когда воля народа получит форму реальных, легитимных решений, когда гражданин будет иметь возможность быть услышанным, не рискуя жизнью на баррикадах.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ