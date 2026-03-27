Яким чином нічні думки здаються важливішими: наука про роботу мозку перед сном

Багато людей помічають, що ввечері звичайні проблеми починають здаватися значно серйознішими.

Психологи пояснюють це зміною балансу нейромедіаторів і зниженням активності префронтальної кори — ділянки мозку, відповідальної за раціональне оцінювання ситуацій.

У вечірній час організм готується до сну, рівень енергії зменшується, а контроль над емоційними реакціями слабшає. У результаті мигдалина, яка відповідає за тривожність, починає відігравати більшу роль у сприйнятті подій. Саме тому думки можуть набувати драматичного характеру.

Дослідження лабораторій сну показують, що недосипання посилює цей ефект, змушуючи мозок перебільшувати загрози. Історично подібний стан описували письменники та філософи як “нічне перебільшення”, однак лише сучасна наука змогла пояснити його біологічно.

Фахівці радять не приймати важливих рішень у стані сильної вечірньої втоми, адже після повноцінного сну мозок повертається до більш збалансованої оцінки ситуації.

