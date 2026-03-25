Чому запах дощу здається приємним: історія відкриття феномена петрихору

Аромат, який з’являється після дощу, знайомий людям у різних культурах і кліматах. У науковій літературі це явище отримало назву “петрихор”.

Вперше термін був введений австралійськими дослідниками у 1960-х роках після вивчення хімічних процесів, що відбуваються у ґрунті під час опадів.

Вчені встановили, що запах формується через поєднання рослинних олій, бактерій роду актиноміцетів та озону. Під час падіння крапель дощу в повітря піднімаються мікроскопічні частинки, які людина відчуває як свіжий аромат. Цікаво, що людський нюх особливо чутливий саме до цих сполук.

Еволюційні біологи припускають, що приємне сприйняття запаху дощу могло мати практичне значення для ранніх людей, сигналізуючи про наявність води та сприятливі умови для виживання. Саме тому мозок може асоціювати цей аромат із відчуттям полегшення та спокою.

Сьогодні феномен петрихору активно досліджують у галузі екології та кліматології, адже він допомагає зрозуміти взаємодію атмосфери та ґрунтових мікроорганізмів. Просте відчуття свіжості після дощу виявляється результатом складних природних процесів.

