Як виглядав пращур людини близько 500 мільйонів років тому: вчені створили зображення

Міжнародна група палеонтологів представила реконструкцію зовнішнього вигляду однієї з найдавніших відомих хребетних істот — Haikouichthys ercaicunensis, яка жила приблизно 500 мільйонів років тому в період кембрійського вибуху.

Нове зображення створене на основі детального аналізу викопних решток, знайдених у провінції Юньнань у Китаї, та сучасних комп’ютерних моделей.

Вчені вважають, що ця невелика морська істота відіграє ключову роль у розумінні еволюції хребетних, включно з людиною. Haikouichthys мав примітивний хребетний стрижень, м’язові сегменти та структури, які вважаються ранніми аналогами зябер. Саме такі анатомічні особливості стали основою для подальшого розвитку складніших організмів.

Сучасні методи цифрової реконструкції дозволили дослідникам відтворити не лише форму тіла, а й можливу манеру руху істоти у водному середовищі.

Науковці припускають, що організм був активним плавцем, здатним швидко реагувати на зміни навколишнього середовища. Це підтверджує гіпотезу про стрімке ускладнення життя під час кембрійського періоду.

Дослідження має важливе значення для еволюційної біології, оскільки допомагає простежити перехід від простих організмів до складних хребетних форм. Вчені наголошують, що подібні відкриття дозволяють краще зрозуміти походження анатомічних структур, які збереглися у сучасних тварин і людини.

Реконструкція Haikouichthys ercaicunensis демонструє, наскільки довгим і складним був шлях еволюції, що зрештою привів до появи людини. Нові технології відкривають можливість буквально «побачити» ранні етапи розвитку життя на Землі, які ще кілька десятиліть тому залишалися лише науковими припущеннями.

