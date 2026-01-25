Які медичні аналізи треба здавати щорічно: поради лікарів
Регулярні медичні аналізи — це не формальність і не «перестраховка», а простий спосіб прожити довше, активніше і дешевше з точки зору лікування.
Про це повідомляє «ПЛ».
Щороку організм подає сигнали про можливі збої. Проблема в тому, що більшість із них — тихі. Саме тому лікарі наполягають: навіть за хорошого самопочуття базовий чек-ап необхідний.
Навіщо здавати аналізи, якщо нічого не болить?
«Біль — це вже фінал процесу. Аналізи дозволяють побачити хворобу на стадії, коли її легко зупинити», — пояснює лікар-терапевт.
Понад 60% хронічних захворювань на ранніх етапах протікають без симптомів.
Регулярна діагностика допомагає:
- виявити запалення;
- контролювати обмін речовин;
- оцінити роботу серця, печінки та нирок;
- запобігти ускладненням.
Базові аналізи, які варто здавати щороку
🔬 1. Загальний аналіз крові
Показує загальний стан організму.
Що дозволяє виявити:
- анемію;
- запальні процеси;
- порушення імунної відповіді.
Коментар лаборанта:
«Навіть незначні відхилення в загальному аналізі крові часто стають першою підказкою для подальшої діагностики».
🧪 2. Загальний аналіз сечі
Один із найдешевших, але надзвичайно інформативних тестів.
Допомагає оцінити:
- роботу нирок;
- стан сечовивідної системи;
- рівень зневоднення.
🧬 3. Біохімічний аналіз крові
Показує, як «працює» організм зсередини.
Основні показники:
- глюкоза;
- холестерин;
- АЛТ, АСТ;
- креатинін.
«Біохімія — це техпаспорт організму. За нею видно, чи все працює в допустимих межах», — зазначає сімейний лікар.
Таблиця: мінімальний щорічний чек-ап
|Аналіз
|Що показує
|Кому особливо важливо
|Загальний аналіз крові
|Запалення, анемія
|Усім
|Аналіз сечі
|Стан нирок
|Усім
|Біохімія крові
|Обмін речовин
|25+
|Глюкоза
|Ризик діабету
|30+
|Холестерин
|Судини та серце
|35+
Додаткові аналізи за віком і способом життя
Для людей після 30 років:
- рівень глюкози;
- ліпідний профіль;
- ТТГ (щитоподібна залоза).
Для тих, хто часто відчуває втому:
- феритин;
- вітамін D;
- В12.
Коментар пацієнта:
«Я роками думав, що просто перевтомився. Аналіз на феритин показав серйозний дефіцит заліза».
Як правильно підготуватися до аналізів
Щоб результати були точними:
- здавати кров натщесерце;
- не вживати алкоголь за 24 години;
- уникати інтенсивних тренувань;
- не приймати ліки без погодження з лікарем.
Важливо: навіть дрібні порушення підготовки можуть спотворити показники.
Чи можна здавати аналізи без направлення?
Так, більшість лабораторій дозволяють це зробити. Але:
«Інтерпретація результатів без лікаря часто призводить до паніки або хибних висновків», — застерігає медичний консультант.
Аналізи — це інструмент, а не діагноз.
Щорічні аналізи — це мінімальна інвестиція у максимальний ресурс: здоров’я.
Вони:
- економлять кошти на лікуванні;
- дають контроль над станом організму;
- дозволяють жити без «сюрпризів».
