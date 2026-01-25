Які медичні аналізи треба здавати щорічно: поради лікарів

Регулярні медичні аналізи — це не формальність і не «перестраховка», а простий спосіб прожити довше, активніше і дешевше з точки зору лікування.

Про це повідомляє «ПЛ».

Щороку організм подає сигнали про можливі збої. Проблема в тому, що більшість із них — тихі. Саме тому лікарі наполягають: навіть за хорошого самопочуття базовий чек-ап необхідний.

Навіщо здавати аналізи, якщо нічого не болить?

«Біль — це вже фінал процесу. Аналізи дозволяють побачити хворобу на стадії, коли її легко зупинити», — пояснює лікар-терапевт.

Понад 60% хронічних захворювань на ранніх етапах протікають без симптомів.

Регулярна діагностика допомагає:

виявити запалення;

контролювати обмін речовин;

оцінити роботу серця, печінки та нирок;

запобігти ускладненням.

Базові аналізи, які варто здавати щороку

🔬 1. Загальний аналіз крові

Показує загальний стан організму.

Що дозволяє виявити:

анемію;

запальні процеси;

порушення імунної відповіді.

Коментар лаборанта:

«Навіть незначні відхилення в загальному аналізі крові часто стають першою підказкою для подальшої діагностики».

🧪 2. Загальний аналіз сечі

Один із найдешевших, але надзвичайно інформативних тестів.

Допомагає оцінити:

роботу нирок;

стан сечовивідної системи;

рівень зневоднення.

🧬 3. Біохімічний аналіз крові

Показує, як «працює» організм зсередини.

Основні показники:

глюкоза;

холестерин;

АЛТ, АСТ;

креатинін.

«Біохімія — це техпаспорт організму. За нею видно, чи все працює в допустимих межах», — зазначає сімейний лікар.

Таблиця: мінімальний щорічний чек-ап

Аналіз Що показує Кому особливо важливо Загальний аналіз крові Запалення, анемія Усім Аналіз сечі Стан нирок Усім Біохімія крові Обмін речовин 25+ Глюкоза Ризик діабету 30+ Холестерин Судини та серце 35+

Додаткові аналізи за віком і способом життя

Для людей після 30 років:

рівень глюкози;

ліпідний профіль;

ТТГ (щитоподібна залоза).

Для тих, хто часто відчуває втому:

феритин;

вітамін D;

В12.

Коментар пацієнта:

«Я роками думав, що просто перевтомився. Аналіз на феритин показав серйозний дефіцит заліза».

Як правильно підготуватися до аналізів

Щоб результати були точними:

здавати кров натщесерце;

не вживати алкоголь за 24 години;

уникати інтенсивних тренувань;

не приймати ліки без погодження з лікарем.

Важливо: навіть дрібні порушення підготовки можуть спотворити показники.

Чи можна здавати аналізи без направлення?

Так, більшість лабораторій дозволяють це зробити. Але:

«Інтерпретація результатів без лікаря часто призводить до паніки або хибних висновків», — застерігає медичний консультант.

Аналізи — це інструмент, а не діагноз.

Щорічні аналізи — це мінімальна інвестиція у максимальний ресурс: здоров’я.

Вони:

економлять кошти на лікуванні;

дають контроль над станом організму;

дозволяють жити без «сюрпризів».

