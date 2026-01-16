Лайфстайл

Як формується звичка і чому 21 день — міф

Звідки взявся популярний міф? Цифра 21 зручна, красива і маркетингово вигідна, але наукових доказів у неї немає.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на 127tro.kh.ua.

«Формування звички може тривати від кількох тижнів до кількох місяців», — пояснює дослідник поведінки Олег Мироненко.

Як насправді формується звичка

Механізм простий, але вимогливий:

  • Тригер — сигнал
  • Дія — поведінка
  • Нагорода — закріплення

Без задоволення мозок не бачить сенсу повторювати дію.

Чому люди здаються

  • занадто великі очікування
  • спроби змінити все одразу
  • відсутність системи
  • фокус на результаті, а не процесі

Реальні терміни формування

ЗвичкаСередній час
Вода зранку~20 днів
Прогулянки~45 днів
Спорт3–6 місяців

Таким чином, звички — це марафон, а не челендж.

Окрім того, психологи розповіли й про те, до чого сниться зима.

