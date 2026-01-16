Лайфстайл
Як формується звичка і чому 21 день — міф
Звідки взявся популярний міф? Цифра 21 зручна, красива і маркетингово вигідна, але наукових доказів у неї немає.
«Формування звички може тривати від кількох тижнів до кількох місяців», — пояснює дослідник поведінки Олег Мироненко.
Як насправді формується звичка
Механізм простий, але вимогливий:
- Тригер — сигнал
- Дія — поведінка
- Нагорода — закріплення
Без задоволення мозок не бачить сенсу повторювати дію.
Чому люди здаються
- занадто великі очікування
- спроби змінити все одразу
- відсутність системи
- фокус на результаті, а не процесі
Реальні терміни формування
|Звичка
|Середній час
|Вода зранку
|~20 днів
|Прогулянки
|~45 днів
|Спорт
|3–6 місяців
Таким чином, звички — це марафон, а не челендж.
