До чого сниться ракетний удар по власній будівлі уві сні: пояснення психологів

Карина Шевченко Send an email 7 години ago
Сновидіння, у яких фігурують сцени руйнування або ракетного удару по власному будинку, психологи розглядають як відображення внутрішнього емоційного стану людини.

У професійному середовищі наголошують, що такі образи не мають пророчого характеру і не пов’язані з реальними подіями безпосередньо. Дім у символічному сенсі часто асоціюється зі стабільністю, безпекою та особистими межами, тому його знищення у сні може свідчити про накопичений стрес, тривале відчуття невизначеності або психологічне виснаження.

Фахівці звертають увагу, що подібні сюжети стали значно поширенішими в умовах постійного інформаційного тиску та надлишку тривожних новин. З наукової точки зору, мозок таким чином намагається переробити емоції, які не були повністю усвідомлені в період неспання.

Психологи радять сприймати такі сни як сигнал до відновлення внутрішнього балансу, а не як містичне попередження, і за необхідності звертатися по професійну допомогу.

Окремо психологи зауважили на тому, до чого сняться комп’ютерні ігри.

