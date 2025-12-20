Які фізичні вправи краще допомагають від депресії: думка вчених

Наукові дослідження останніх років підтверджують, що регулярна фізична активність є важливим чинником підтримки ментального здоров’я та може зменшувати прояви депресивних розладів.

Про це повідомляє «ПЛ».

За узагальненими даними Всесвітньої організації охорони здоров’я та Американської психіатричної асоціації, систематичні фізичні навантаження здатні помірно знижувати інтенсивність депресивних симптомів, покращувати настрій і загальний психоемоційний стан, особливо у поєднанні з психотерапією або медикаментозним лікуванням.

Фахівці пояснюють цей ефект сукупністю біологічних і психологічних механізмів. Під час рухової активності в організмі активується вироблення ендорфінів і серотоніну, нормалізується робота нервової системи та зменшується рівень стресових гормонів.

Крім того, регулярні тренування позитивно впливають на циркадні ритми, що сприяє покращенню якості сну — одного з ключових факторів відновлення психіки при депресії.

Згідно з висновками науковців, найбільш стабільний позитивний ефект демонструють аеробні вправи помірної інтенсивності, зокрема швидка ходьба, легкий біг, плавання та їзда на велосипеді.

Саме ці види активності найчастіше згадуються в рекомендаціях ВООЗ як базовий інструмент підтримки психічного здоров’я. Також позитивні результати показують силові тренування з помірним навантаженням, що підтверджено дослідженнями, опублікованими в медичних журналах JAMA Psychiatry та The Lancet Psychiatry.

Окрему увагу спеціалісти приділяють практикам, які поєднують рух і контроль дихання. Йдеться про йогу, пілатес та вправи на усвідомлену рухову активність, які, за даними Американської психологічної асоціації, допомагають зменшувати рівень тривожності та емоційного напруження.

Водночас такі вправи особливо рекомендовані людям із легкою або помірною депресією як доповнення до основного лікування.

