Карта Таро «Правосуддя»: яке має значення та історію

Карта «Правосуддя» у системі Таро має глибоку філософську основу та належить до старших арканів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Її символізм формувався протягом століть, і вона втілює ідею істини, балансу та невідворотності наслідків. Поява цього аркану у розкладі зазвичай означає, що людина стикається з необхідністю зробити вибір, який має бути максимально чесним і об’єктивним. Це не лише про юридичну справедливість, а й про внутрішню гармонію між думками та діями.

Історично образ карти бере свій початок з античних уявлень про справедливість. Римська богиня Юстиція тримала меч і ваги, що стали універсальними символами правосуддя.

Саме ці елементи збереглися у сучасних колодах Таро, зокрема у знаменитій колоді Райдера–Вейта, створеній на початку XX століття. Вона показує фігуру у спокійній позі між двома колонами, що нагадує судову залу — місце, де істина вирішується холодним розумом, а не емоціями.

Сучасні тарологи трактують «Правосуддя» не лише як попередження про кармічну рівновагу, а й як знак особистої відповідальності. Людині нагадують: кожен вчинок має наслідок, і уникнути їх неможливо. Ця карта з’являється у момент, коли потрібно прийняти рішення без поспіху, оцінити всі аргументи і, головне, не зраджувати власним принципам.

Більше того, тарологи розповіли про розклад Таро на тиждень.