Чому на природі людина заспокоюється: вчені розкрили секрет унікального феномену

Феномен заспокоєння у природі давно цікавить учених, і дослідження, проведені у провідних університетах Європи та США, показали: перебування серед зелені знижує рівень кортизолу — гормону стресу — і водночас активує зони мозку, пов’язані із задоволенням.

Про це повідомляє «ПЛ».

Навіть коротка прогулянка парком на 20 хвилин здатна нормалізувати пульс, знизити тиск і покращити концентрацію уваги. Ефект не залежить від віку чи фізичної підготовки.

Психологи пояснюють це з точки зору еволюції. Людський мозок тисячоліттями формувався в природному середовищі, тому зелений колір, шелест листя, спів птахів автоматично сприймаються як сигнал безпеки.

Навпаки, надлишок шуму, бетону й інформаційних подразників створює хронічне напруження. Природа діє як антагоніст стресу: вона відновлює здатність мозку «перезавантажуватися».

Останні експерименти підтверджують: навіть перегляд природних пейзажів на екрані знижує тривожність. Проте найсильніший ефект мають реальні дотики до землі, води, вітру.

Вчені називають це «біофільним зв’язком» — базовою потребою людини бути частиною екосистеми. Саме тому екотуризм і зелені офісні простори набувають популярності. Це не лише тренд, а й інвестиція у психічне здоров’я.

Для сучасного суспільства, де ритм прискорюється, природа стає своєрідним антидотом. Вона повертає відчуття рівноваги, допомагає знизити напругу та нагадує, що спокій — це не розкіш, а базова умова продуктивності. І, можливо, у світі технологій саме повернення до природи стає найточнішим способом залишатися людиною.

До того ж вчені наголосили про те, які гриби є найкориснішими для людини.